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Yaşam

Bin 500 yıllık kaledeki tarihi top çalındı

2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Mamure Kalesi'nin girişinde bulunan savunma topu çalındı

07 Şubat 2015 17:22

Mersin'in Anamur İlçesi'nde 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren bin 500 yıllık Mamure Kalesi'nin girişindeki savunma topu çalındı.

DHA'da yer alan habere göre, bu sabah saatlerinde Mamure Kalesi'nin asırlardır yerinde duran kapı savunma topunun yerinde olmadığını gören görevliler, önce İlçe Müze Müdürlüğü'ne sonra da jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Anamur İlçe Müze Müdürü Murat Kalas'ın, jandarma güçlerine çalınan topun daha önce müzenin envanter listesinde olmadığını söylediği öğrenildi. Topun kimin ya da kimlerin çalındığı belirlenemezken, hurdacılar veya kaçak antikacılık yapanlar üzerinde duruluyor.

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