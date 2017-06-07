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Çevre

Bin 500 yıllık heykel, müze bahçesinden çalındı

Aynı heykel, geçmiş dönemde de çalınmıştı

07 Haziran 2017 19:25

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde müze bahçesinde bulunan M.S. 6'ncı yüzyıldan kalma rahip heykeli çalındı.

Yalvaç Adliyesi ile Hükümet Konağı'nın ortasında bulunan, etrafı yaklaşık 1 metre istinat duvarı ve 2 metrelik demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinde yer alan M.S. 6'ncı yüzyıldan kalma 70 santim boyundaki rahip heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bu sabah mesai için gelen müze görevlileri tarafından fark edilen hırsızlık olayı polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede istinat duvarındaki demir korkulukların kesildiği ve tarihi eserin bu şekilde çıkarıldığını belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarihi rahip heykeli 31 Aralık 2010 tarihinde Nevşehir'den Yalvaç'a tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulmasıyla ele geçirilmişti. Polis, hırsızlığı o dönem yakalanan şüphelilerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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