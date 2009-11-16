Bin 500 lira bütçelik filmle 2. oldular

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Osman Berber'in senaryosunu yazdığı, grafiker Mehmet Genç'in yönetmenliğini yaptığı ve köylülerin gönüllü olarak rol aldığı bin 500 lira bütçeli "Sular Çekilmeden" filmi, Hollanda'da düzenlenen INCHES Çocuk ve Çevre Sağlığı Festivali'nde açılan kısa film yarışmasında ikinci oldu.



Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Osman Berber, film teklifinin Mehmet Genç'ten geldiğini, yola çıkarken ellerinde sadece Hollanda'daki bir yarışmanın duyurusu olduğunu belirtti.



Senaryoyu 1 ayda yazdığını ifade eden Berber, "Uluslararası bir yarışmaya katılacaktık. Yerel bir sorundan yola çıkalım dedik. Küçük Menderes Havzası'ndaki su sorunu uzun süreli bir sorun. Senaryonun çatısını küresel ısınma ve çevre kirliliği olarak kurguladık. Yazma öncesi kafamda tasarladığım, gezerken, sınıfta hatta tuvalette geçirdiğim bir düşünme dönemi oldu" dedi.



Berber, "Senaryonun başlangıç noktası benim 1960'lı yıllardaki çocukluğumdu. Filmin kahramanı olan Halil benim. Küçük Menderes'te balık tutan Halil, benim küçüklüğüm. Yüzmeyi öğrendiğim nehir şu anda kuru. Bunları anlattım. 40 yıllık süreçte yaşadıklarımdı yazdıklarım. Halil bir gün evden çıkıp yolda yürürken kurumuş dere yatağına oturuyor. Oturduğunda bir zamanlar balık tutulan, suyun geçit vermediği nehir yatağında 3 çocuk oynuyor. Geçmişe dönüyor, senaryo ve film Halil'in geçmişini anlatıyor" diye konuştu.



Kısa filmin 15 dakika olduğunu ve 40 yılı bu filmde anlattıklarını söyleyen Osman Berber, çıkan sonuçtan mutluluk duyduğunu bildirdi. Berber, filmin başarısı kadar, Küçük Menderes'teki kuraklık sorununun uluslararası platformda da duyurulmasının önemli olduğunu belirtti.



"İnandık ve başardık"



Ödemiş Belediyesi'nde grafiker olarak olarak çalışan Mehmet Genç de Çevre ve Orman Bakanlığının duyurularından yarışmayla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi. Projesini öğretmen Osman Berber'e anlatıp olumlu yanıt alınca çok sevindiğini kaydeden Genç, "İnandık ve birlikte başardık" dedi.



Filmin insan ilişkileri açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Genç, insanların elindeki değerlere sahip çıkması gerektiği yönünde mesaj verdiklerini söyledi.



Suyun da insan yaşamı için önemli bir değer olduğunu kaydeden Genç, "Filmin çekimini Yağcılar köyünde gerçekleştirdik. Oyuncular da aynı köyden. Film ekibi olarak Küçük Menderes dışına taşmadık. Özgünlüğü kaybetmek istemedim. Filmin müziğini de Ödemişli bir arkadaşım yaptı" dedi.



"Bir belediyeden bin 500 lira destek aldıklarını, onun dışında ceplerinde sadece umutları olduğunu" belirten Genç, "Senaryo çok güçlüydü. Oyuncular da hiç para almadı. Bize sadece Beydağ Belediyesi destek oldu. Ödül töreninde de yanımızda oldular. Benim Amsterdam'daki ödül törenine katılmama ilişkin bedeli bile organizasyon karşıladı. Sadece Türkiye'den 30 film katıldı. Tüm dünyadan katılımcılar oldu. Birinciliği hedeflemiştim ama birinciliği Kore'den bir animasyon filmine verdiler. Üçüncülüğü de İngiltere kazandı. Bizim kategorimizde katılanların tümü profesyoneldi. Bundan sonraki amacım yönetmenliği geliştirmek ve farklı filmlere imza atmak" dedi.



Mehmet Genç, ikincilik ödülü olarak sertifika ile önemli filmler ve aktörlerin yer aldığı kitap verildiğini ifade etti. Görüntü yönetmenliğini Seda Buz, yardımcı yönetmenliğini Yusuf Saygı'nın yaptığı "Sular Çekilmeden" adlı filmde Eyüp Danacı, Tahsin Sarı, Erdem Çakal ve Hasan Sarı rol alıyor.

