-BİN 444 VATANDAŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, Mısır'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısının bin 444'e ulaştığını bildirdi. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da güvenliği olumsuz etkileyen son gelişmeler çerçevesinde kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi amacıyla öncelikle tahliye talebinde bulunan vatandaşların sayısı ve hangi havaalanlarından tahliye edilecekleri konusunda gerekli tespitlerin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu tarafından yapıldığını belirtti. Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda THY Genel Müdürlüğünden yeterli sayı ve kapasitede uçak görevlendirilmesi istendiğini ifade eden Ersoy, yapılan planlamalar doğrultusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda dün Kahire'ye 3, İskenderiye'deki El Nozha ve Borg al-Arab havaalanlarına da birer olmak üzere THY'na ait toplam 5 uçak gönderildiğini kaydetti. Ersoy, Kahire Havaalanı'ndan kalkan uçaklardan 289, 278 ve 273, İskenderiye El Nozha Havaalanı'ndan 101, Borg al-Arab Havaalanı'ndan kalkan uçakla da 173 Türk vatandaşının ülkeye döndüğünü vurguladı. Tahliye uçakları ile Kahire Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere 4, İskenderiye Başkonsolosluğunda görevlendirilmek üzere 3 güvenlik görevlisi ile bir Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin Mısır'a gönderildiğini vurgulayan Ersoy, tahliye amacıyla görevlendirilen uçakların tamamımın Türkiye'ye döndüğünü bildirdi. Ersoy, gün boyunca THY görevlileri ile Kahire ve İskenderiye'de bulunan diplomatik misyon koordinasyonunda uçaklara alınan toplam bin 114 vatandaşın İstanbul Atatürk Havaalanı'na getirildiğini ifade etti. 29 Ocak'ta THY tarifeli uçağı ile 93, 30 Ocak'ta ise THY tarifeli uçağı ile 237 olmak üzere toplam 330 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye döndüğünü kaydeden Ersoy, böylece görevlendirilen ve tarifeli uçaklarla Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısının toplamda bin 444'e ulaştığını bildirdi. Ersoy, ayrıca dün saat 23.50'de İstanbul'dan kalkan THY tarifeli uçağıyla havaalanında bekleyen vatandaşlar için 500 kişilik kumanya ile diplomatik misyonda görevli personelin acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere 750 kilogramdan oluşan gıda kolisinin Kahire'ye gönderildiğini belirtti.