Bin 300 metrede Fenerbahçe izdihamı!..

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takımlarını desteklemek amacıyla tesislere gelen taraftarların sahaya inmesi nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Düzce'de bin 300 metre yüksekliğindeki Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, takımlarını desteklemek amacıyla tesislere gelen taraftarların sahaya inmesi nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve çevre illerden otomobil ve otobüslerle yola çıkan binlerce Fenerbahçe taraftarı olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Fenerbahçe Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ne geldi. Antrenman sahasının etrafını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların tesislerden çıkmasıyla büyük coşku yaşadı.

Kaptan Alex De Souza'nın taraftarlarla buluşmasının ardından diğer futbolcular da sahaya indi. Sarı-lacivertli futbolcular takım halinde sahayı turlayarak taraftarları selamladı. Kaptan Alex, Semih ve yeni transfer Egemen Korkmaz taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun siste teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5 gruba ayrılan futbolcular top kapmaca ve pas çalışması yaptı.

Bu arada güvenlik güçlerini aşarak sahaya inen çok sayıda taraftar, sarı-lacivertli futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sahaya inen taraftarlar nedeniyle zor anlar yaşayan futbolcular, antrenmanı yarıda bırakarak tesislere döndü. Taraftarların arasında kalan futbolcu Selçuk Şahin ve teknik direktör Aykut Kocaman, güvenlik güçleri eşliğinde tesislere girdi.

Gökhan Gönül ise tesislerin balkonuna çıkarak, antrenman malzemelerini tesislerin girişinde bekleyen taraftarlara attı.

Sarı-lacivertli ekip çalışmalara yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.