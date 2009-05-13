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Yaşam

Bin 24 konut için 5 bin 209 başvuru

13 Mayıs 2009 18:31

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yoksul vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği, "Hiç Peşinatsız 100 Liradan Başlayan Taksitlerle Konut" Projesi kapsamında yapılan bin 24 konut için 5 bin 209 başvuru yapıldığı bildirildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, yoksul grubu kapsamında yapımı gerçekleştirilen Diyarbakır Üçkuyular'daki bin 24 ile Malatya merkezdeki 360 konutun konut alma hakkı ve konut belirleme kuralarının çekileceği belirtildi.

Açıklamada, Üçkuyular'daki bin 24 konut için 5 bin 209, Malatya'daki 360 konut için ise 6 bin 745 başvuru yapıldığı belirtilerek, Üçkuyular kura çekilişinin yarın yapılacağı kaydedildi.

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