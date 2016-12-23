Bimeks’te işçilere ücret rötarı: "Kısmi ödemeler başladı, tatsız süreç en kısa sürede sonlanacak"

Teknoloji markası Bimeks’in 1300’e yakın işçisine 3 aydır ücret ödeyemediği iddia edildi. Bimeks, "hiç ödeme yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kısmi ödemelere başlandığını" belirterek "Bu tatsız sürecin kısa süre içinde sonlanacağına inancımız tamdır" açıklamasını yaptı.

T24’e bilgi veren bazı Bimeks çalışanları, kısmi ödemelerin sadece belirli bir sayıda mağaza çalışanlarına yapıldığını ifade ederken “Geri kalanlara hiçbir ödeme yapmadılar. Ödeme yaptıkları mağazalara da 1 aylık ücret verildi. 3 aydır maaş alamıyoruz” dediler.

Çalışanlar, ödemelerin ilk olarak 15 Aralık’ta yapılacağı bilgisinin iletildiğini söylerken “Şimdi de yılbaşından sonra, diyorlar. Verseler de alamadığımız 3 aylık ücreti değil, sadece 1 aylığı verecekler” dedi.

T24'ün görüşüne başvurduğu Bimeks’ten yapılan açıklama ise şöyle:

“Personelimize 3 aydır maaş ödenmediği' söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Ekonominin genel şartları sebebiyle personel ücretlerinin ödenmesinde gecikmeler yaşanmış olmakla birlikte, kısmi ödemeler yaparak bu gecikmeler telafi edilmeye başlanmıştır.

Çalışanlarımızın özverili tutumlarına müteşekkir olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Şirketimiz, piyasa şartlarının getirdiği zorlukların üstesinden gelecek şekilde tedbirler almakta olup, bu tatsız sürecin kısa süre içinde sonlanacağına inancımız tamdır.

27 yıldır ülke ekonomisine istihdam ve değer üreten, çalışanlarının haklarını daima öncelikli gören şirketimiz, çalışanlarıyla bütün olarak , 61 ilde 135 mağazasıyla normal faaliyetlerine devam etmektedir."