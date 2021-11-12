BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız

BİM market zincirinde, 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar BİM'den yapılan açıklamada, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapıldığını hatırlatan BİM, "Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kâr ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir" ifadelerine yer verdi.

Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.

Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada, fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri almıştı.