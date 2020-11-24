BİM'den aldığı ekmeğin içinden sigara izmariti çıktı

Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde şubesi olan zincir mağazası BİM'in 4 liraya sattığı ekşi mayalı tam buğday ekmeğinin içinden sigara izmariti çıktı.

“SirAmor_ti” isimli Twitter kullanıcısı, hesabından yaptığı paylaşımda ekmeğin fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Ekmek deniyoruz, bunu 8.25e bimden aldım, tadıyorum güzel hafif ekşili yemekten sonra içmemiz için sigarasını da koymuşlar" sözleriyle ekmeğin fotoğraflarını paylaşan kullanıcı, "8.25'i abartmak için söyledim, ekmeğin asıl fiyatı 4 lira" dedi.