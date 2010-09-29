-''BİLYONER.COM'' FENERBAHÇE İŞBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Elektronik şans oyunları sitesi ''Bilyoner.com'' ile Fenerbahçe Kulübü arasında yapılan anlaşmayla ''Bilyoner.com'', sarı-lacivertli kulübün resmi bahis sitesi oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Bilyoner.com''un kulübün resmi bahis sitesi olduğu belirtilerek, Fenerbahçeli taraftarların Bilyoner.com sitesi üzerinden oynadıklarında kulübün de kazanacağı kaydedildi. Açıklamada, ''Yapılan anlaşmayla Bilyoner.com, taraftarlarımızın oynadığı şans oyunları üzerinden kulübümüze ciddi anlamda bir kaynak sağlayacak. Bilyoner.com aracılığı ile elektronik şans oyunlarının tamamını oynayabilecek olan taraftarlarımız kulüplerine de yeni ve önemli bir kaynak yaratmış olacaklar'' denildi.