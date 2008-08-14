'Bilseydim gruba almazdım'

Televizyongazetesi'nin haberine göre grubun diğer üyelerinden daha fazla azar işittiğini belirten Cemre, 'Ben bu konuda mağdurum. Hepsinden daha az özgürüm' diyerek içini döktü.



Annesiyle birlikte her yere birlikte gitmekten pek de hoşnut olmadığını da söyleyen genç şarkıcı şunları söyledi: 'Mesela tatile gidiyoruz. Onların canı dışarı çıkmak istedi ve çıktılar; ama ben annemle aynı otelde kalıyorum. Onlara kızarken mesela bana 'Başlayacağım ben senin gibi kıza. Böyle yapacağını bilseydim hayatta seni bu gruba almazdım' diyor” .