Billy Joel'dan sokakta bulduğu piyanoyla 'Ragtime' dinletisi

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ABD'nin "Piyano Adamı" Billy Joel, sokaktan geçerken gördüğü bir piyanoda çevredekilere kısa bir konser verdi.

71 yaşındaki ünlü müzisyenin sokaktaki piyanoda Ragtime tarzı bir parça çaldığı saniyeleri bir izleyici telefonundan kaydedip sosyal medya üzerinden paylaştı.

Newsday'in aktardığına göre Joel, motosikletiyle Long Island'daki bir sokaktan geçerken sokağa atılmış piyanoyu görünce durdu. Videoda New Yorklu müzisyenin kafasında kask olduğu görülüyor.

Joel, piyanoyu denedikten sonra, "Gayet iyi bir piyano. Sadece akort edilmesi gerekiyor. Atılmasına üzüldüm" dedi.