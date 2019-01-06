Billur Kalkavan: Türkiye'de korkunç bir cinsellik var

Oyuncu Billur Kalkavan, Türkiye’de insanın cinselliği “ayıp-yasak-günah” üçgenine sıkıştırdığını söylerken “Korkunç bir cinsellik var Türkiye’de. Zaten bizim okuduklarımız hep bunun yansıması; çocuk istismarı, hayvan istismarı, kadınlara yapılanlar…” dedi.

Ajandakolik’ten Nilüfer Türkoğlu’na konuşan Billur Kalkavan’ın “Cinsel sağlık programlarınıza dönelim. Cinsellik sorunlarından ziyade cinselliğin kendisi bir sorun değil mi Türkiye’de?” sorusuna verdiği cevap şöyle:

"Türk insanının siniri, stresi, cinsel sağlığının iyi olmamasından hep. Bizde ayıp – yasak – günah üçgeni her şeyi mahvediyor. İnsanlar kendilerini o üçgenin içine sıkıştırmış ve bunun dışına çıkamıyor. Korkunç bir cinsellik var Türkiye’de. Zaten bizim okuduklarımız hep bunun yansıması; çocuk istismarı, hayvan istismarı, kadınlara yapılanlar… Sen o agresyonu, o siniri, stresi içinden atamıyorsan, sürekli kendini baskılamak zorunda kalıyorsan, yemek yemek kadar doğal bir eylemi; öyle yasakların, günahların, ayıpların içine tıkıştırıyorsan sonuç bu olur.

Bence mağara adamları bile bizden daha iyi durumdaydı. Ama geçenlerde bir yerde okudum; 'Dünyanın kötüye gittiğini düşünmek yaşlılık belirtisidir' diye. 'Eyvah!' dedim ama aslında hepimiz böyle düşünmüyor muyuz? Yine de şunu söylemeliyim; ben umutsuz değilim. Bize sadece kötülük gösteriliyor, bunlarla doluyoruz. Oysa dünyada çok güzel şeyler de oluyor."

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