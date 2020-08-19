Billie Eilish'ten Rihanna'ya; Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 yazında en çok dinlediği şarkıları paylaştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020'deki favori şarkılarının listesini paylaştı. Obama'nın listesinde Billie Eilish'ten Rihanna'ya pek çok isim yer alıyor.

Obama'nın hazırladığı 2020 Yaz Şarkıları Listesi'nde Elisih'in bu yıl çıkan My Future şarkısı, Megan Thee Staillion'un Savage gibi şarkıların yanı sıra 2016'dan Rihanna ve Drake düeti Work gibi şarkılar da yer aldı. Listede aynı zamanda Bob Marley, Otis Redding gibi klasikler de eklendi.

Obama, Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Son birkaç ayda ailemle müzik dinleyerek çok vakit geçirdim. Her zaman olduğu gibi farklı bölgelerden değişik türler. Bence burada herkesin hoşuna gidecek şeyler var. Umarım seversiniz"



2015'ten bu yana yıllık olarak beğendiği eserleri takipçileriyle paylaşan Obama, geçen yıl da favori filmlerini listelemişti.