Bill Murray, sette uygunsuz davranış nedeniyle şikayet edildiğini kabul etti

Oyuncu Bill Murray, film çekimi sırasında bir kadına uygunsuz davranışta bulunduğunu ve kadının kendisini şikayet etmesiyle çekimlerin durduğunu itiraf etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, oyuncu ve komedyen Bill Murray, “Being Mortal” film çekimlerinin bir şikayet üzerine durmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Being Mortal çekimlerinde Murray’in bir kadına uygunsuz davranışta bulunduğu ve kadının şikayet etmesiyle çekimlerin durduğu öğrenilmişti.

Murray konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Komik olduğunu düşündüğüm bir şey yaptım ve öyle anlaşılmadı. Film stüdyosu doğru olanı yapmak ve durumu soruşturmak istedi” dedi.

Murray, kendisini şikayet eden kadınlar konuşarak sorunu çözmeye çalıştığını belirtti.

71 yaşındaki komedyen, neyin komik algılanıp neyin algılanmadığına ilişkin düşüncelerin değişiyor olmasının da sorunda bir faktör olduğunu savundu. Murray “Benim için eğitici oldu. Dünya, benim çocuk olduğum dönemden daha farklı. Çocukken komik olduğunu düşündüklerim artık komik algılanmıyor” dedi.