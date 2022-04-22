Bill Murray hakkında "uygunsuz davranış" şikayeti nedeniyle film çekimi durdu

Oyuncu Bill Murray hakkında çalıştığı bir film setinde “uygunsuz davranışlarda” bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunuldu.

Deadline’da yer alan habere göre, Boeing Portal isimli film çekimleri bu hafta durduruldu ve set ekibine alınan bir şikayetle ilgili yazı gönderildi. Gönderilen yazıda Bill Murray’ın ismi verilmeden bir şikayet alındığı, yapımın mevcut şartlarda devam edemeyeceği belirtildi.

Basına yansıyan haberlerde anonim kaynaklar, yapımın Bill Murray’in “uygunsuz davranışlarına” yönelik bir şikayet üzerine durdurulduğunu söyledi.