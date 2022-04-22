T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bill Murray hakkında "uygunsuz davranış" şikayeti nedeniyle film çekimi durdu

Yapımcılar, set ekibine alınan bir şikayet sonucu çekimlerin durduğunu bildirdi

22 Nisan 2022 16:13

Oyuncu Bill Murray hakkında çalıştığı bir film setinde “uygunsuz davranışlarda” bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunuldu. 

Deadline’da yer alan habere göre, Boeing Portal isimli film çekimleri bu hafta durduruldu ve set ekibine alınan bir şikayetle ilgili yazı gönderildi. Gönderilen yazıda Bill Murray’ın ismi verilmeden bir şikayet alındığı, yapımın mevcut şartlarda devam edemeyeceği belirtildi. 

Basına yansıyan haberlerde anonim kaynaklar, yapımın Bill Murray’in “uygunsuz davranışlarına” yönelik bir şikayet üzerine durdurulduğunu söyledi.

bill murrayoyuncusuçlamauygunsuzdavranışçekim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24