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BBC Türkçe

Bill Gates'ten çocuklarına teknoloji sınırlaması

İngiltere'nin Daily Mirror gazetesine konuşan Microsort'un kurucusu Bill Gates, çocuklarının teknolojiye erişimini sınırladığını ve onlara 14 yaşına girene dek cep telefonu almadığını söyledi. Gates ailesinin evinde, yemek masasına cep telefonları konması

21 Nisan 2017 20:21

Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates çocuklarının teknolojiye erişimini sınırladığını söyledi.

İngiltere'nin Daily Mirror gazetesine konuşan Gates, çocuklarının cep telefonu sahibi olmayı çok istediklerini ancak 14 yaşına gelene kadar onlara cep telefonu almadıklarını söyledi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, ev içinde teknolojik cihazların kullanımıyla ilgili kurallar bulunduğunu belirtti.

Gates, "Ekrandan uzak durulması gereken bir zaman belirliyoruz, böylece mantıklı bir saatte uyumaya gidiyorlar" dedi.

20, 17 ve 14 yaşlarında üç çocuğu olan Gates teknolojinin ev ödevi yapmak ya da arkadaşlarıyla iletişimde kalmak gibi faydalarının yanısıra aşırıya kaçmaması için uğraştıklarını da söyledi.

Bill Gates, "Evde yemek yerken masada cep telefonlarına izin vermiyoruz. Çocuklarımıza 14 yaşına gelene kadar cep telefonu almadık. Diğer çocukların çok daha erken cep telefonu aldıkları konusunda sürekli şikayet ederlerdi" dedi.

Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmenin önemine de değinen Gates, mutluluk kaynağının zenginliği değil, eşi Melinda olduğunu söyledi.

Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'un da Bill Gates gibi davrandığı biliniyor.

Jobs, iPad'in piyasaya çıkmasının ardından çocuklarına ürünü beğenip beğenmediklerini sorduğunu açıklamış, ancak "iPad kullanmadılar. Evde çocuklarımızın ne kadar teknoloji kullanacaklarına sınır getiriyoruz" diye konuşmuştu.

Steve Jobs'un biyografisini yazan Walter Isaacson da "Her akşam Steve'in mutfaktaki büyük masasında yemek yenirken kitaplar, tarih ve pek çok farklı konu konuşulurdu. Kimse iPad ya da bilgisayar kullanmazdı. Çocuklar cihazlara bağımlı görünmüyordu" demişti.

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