T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bill Gates’ten Arizona’da akıllı şehir projesi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12Kasım (DHA) – Bill Gates’e ait yatırım firmalarından biri ABD’nin Arizona eyaletinde yeni bir şehir kurmak için 80 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldı

12 Kasım 2017 14:27

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12Kasım (DHA) – Bill Gates’e ait yatırım firmalarından biri ABD’nin Arizona eyaletinde yeni bir şehir kurmak için 80 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldı.
Arizona’da yer alan gayrimenkul yatırım firması Belmont Partners, satın alınan 100 kilometre karelik alanda bir akıllı şehir yapılacağını, yayınladığı basın açıklamasında duyurdu.
Açıklamada, “Belmont, ileriyi düşünen bir topluluk olacak. Burada son teknolojiyle donanmış bir altyapı ile yüksek hızlı dijital ağlar, bilgi merkezleri ve iletişim ağı olacak. Yeni üretim teknikleri ve dağıtım modelleri gerçekleştirilecek. Otonom araçlar ve otonom lojistik merkezleri yer alacak” denildi.
Arizona Teknoloji Konseyinden, Profesör Ronald Schott, arazinin, Belmont’u Las Vegas’a bağlayacak yeni otoyol projesine yakın olduğuna işaret ederek, Gates’in firmasının akıllı bir yatırım yaptığını söyledi.
Schott, “Bill Gates yaptığı yeniliklerle biliniyor ve bence Arizona’yı seçerek çok doğru bir karar aldı” dedi.
Belmont Partners tarafından yapılan açıklamaya göre, 80 bin konut’un yer alacağı projede, 15 kilometrelik bir alanın ofisler ve ticari bölgelere, iki kilometre karelik bir alan da okullara ayrılacak.
Projenin ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir bilgi verilmedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirDHABill GateseABDnin ArizonaArizonadaBelmont PartnersAçıklamadaBuradaYeniOtonomArizona Teknoloji Konseyinden Profesör Ronald SchottBelmontu Las VegasaGatesinSchottGatesArizonayıProjenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24