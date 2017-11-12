Bill Gates’ten Arizona’da akıllı şehir projesi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12Kasım (DHA) – Bill Gates’e ait yatırım firmalarından biri ABD’nin Arizona eyaletinde yeni bir şehir kurmak için 80 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldı.

Arizona’da yer alan gayrimenkul yatırım firması Belmont Partners, satın alınan 100 kilometre karelik alanda bir akıllı şehir yapılacağını, yayınladığı basın açıklamasında duyurdu.

Açıklamada, “Belmont, ileriyi düşünen bir topluluk olacak. Burada son teknolojiyle donanmış bir altyapı ile yüksek hızlı dijital ağlar, bilgi merkezleri ve iletişim ağı olacak. Yeni üretim teknikleri ve dağıtım modelleri gerçekleştirilecek. Otonom araçlar ve otonom lojistik merkezleri yer alacak” denildi.

Arizona Teknoloji Konseyinden, Profesör Ronald Schott, arazinin, Belmont’u Las Vegas’a bağlayacak yeni otoyol projesine yakın olduğuna işaret ederek, Gates’in firmasının akıllı bir yatırım yaptığını söyledi.

Schott, “Bill Gates yaptığı yeniliklerle biliniyor ve bence Arizona’yı seçerek çok doğru bir karar aldı” dedi.

Belmont Partners tarafından yapılan açıklamaya göre, 80 bin konut’un yer alacağı projede, 15 kilometrelik bir alanın ofisler ve ticari bölgelere, iki kilometre karelik bir alan da okullara ayrılacak.

Projenin ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir bilgi verilmedi.

