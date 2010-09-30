-BILL GATES'E MENGENLİ AŞCIDAN İKRAM ASTANA (A.A) - 30.09.2010 - Amerikalı milyarderler Bill Gates ve Warren Buffet, Mengenli aşçı başı Birol Dinçli tarafından hazırlanan yemekle ağırlandı. Dünyanın 53 milyar dolarlık servetiyle ikinci zengin insanı olarak gösterilen Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 47 milyar dolarlık servetiyle ''Omaha Mucizesi'' lakaplı Wal Street zengini Warren Buffet, Çin'in Shenzhen şehrinde 1500 kişiyle birlikte yemek yedi. Shenzhen Intercontinental otelinin Mengenli aşçıbaşı Birol Dinçli'den yemekten önce bilgi alan Gates ve Buffet, hazırlanan menüyle yakından ilgilendi. Söz konusu yemekle ilgili bilgi veren Birol Dinçli, şunları söyledi: ''Ben daha önce de Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül başta olmak üzere dünyanın pek çok liderine yemek hazırladım. Ancak her seferinde bu iş bana, yeni, ilk defa yapıyormuşum gibi heyecan veriyor. Çin'de hazırladığım yemekte de en az bu kadar heyecanlandım. 1500 kişi için Çin yemeklerinden oluşan bir menü hazırladık. Bill Gates ve Warren Buffet'ın menüsü de VIP menü olarak isimlendirdiğimiz bir menü olduğundan elbette farklılıklar oldu.'' Gates ve Buffet'ın yemeklerinde kullanılan ''ribye steak'' ile vanilyalı dondurmanın ABD'den getirildiğini anlatan Dinçli, ''Yemekte Çin usulü ördek, Çin balığı garaupa, ABD usulü sezar salata vardı. İtalyan usulü Tiramisu ile ABD'den getirilen vanilyalı dondurma ise tatlı olarak ikram edildi'' dedi. Yemek öncesinde özellikle Buffet'ın kendisini çağırarak menü ve uygulanacak program hakkında bilgi aldığını bildiren Dinçli, ''Sayın Buffet, bize karşı çok sıcak ve samimi davrandı. Şakalar yaptı. Ben de kendisine yemek hakkında bilgi verdim. Kendimi tanıttım. Bana teşekkür etti'' diye konuştu. Buffet'ın dünyanın ilk bataryalı arabasını üreten Build Your Dream'ın (BYD) yüzde 20 ortağı olduğunu anlatan Dinçli, yemek organizasyonunun da BYD tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İki zenginin sabah kahvaltısını da yine Dinçli hazırladı. Gates ve Buffet'ın ABD usulü kahvaltı yaptıklarını söyleyen Dinçli, ''Kahvaltıda ağırlıklı olarak hash brown olarak adlandırılan patates vardı'' dedi.