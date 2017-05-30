Bill Gates'e göre geleceğin üç mesleği hangileri?

Dünyanın en zengin iş insanı, Microsoft'un kurucusu ve girişimci-yazar Bill Gates geleceğin mesleğine ilişkin gençlere tavsiyelerde bulundu. "Ben yeniden eğitim alsam bu üç alandan birini tercih ederdim" diyen Gates, yapay zeka, enerji ve biyolojik bilim alanlarının yakın gelecekte çok büyük önem kazanacağını vurguladı.

Üniversiteden mezun olan gençlerden sık sık kariyerini hangi alana yöneltecekleri konusunda sorular aldığını dile getiren ABD'li iş insanı, bu konuyla ilgili kendi bloğunda bir mektup yayımladı.

Bill Gates'in tavsiyesi yapay zeka, enerji ve biyolojik bilim

Gençlere "Çevrenizde sizi zorlayacak, size yeni şeyler öğretecek ve daha ileri gitmenizi sağlayacak insanların bulunmasını sağlayın" diyen Bill Gates, yapay zeka, enerji ve biyolojik bilim alanlarında yakın gelecekte çok büyük önem kazanacağını ve bu alanda kariyer yapan gençlerin iş dünyasında büyük rağbet göreceğini belirtti. Başarılı iş adamı sözlerine şöyle devam etti:

“Yapay zeka konusunu dünya henüz fark etti. Bu teknoloji sayesinde insanların hayatına daha fazla üretkenlik ve yaratıcılık katabileceğimizi anladık. İkinci alan ise enerji. Dünya yeni enerji kaynaklarını keşfediyor ve daha temiz, daha sürdürülebilir enerjinin dünya için artık vazgeçilmez olduğunu gördük. Üçüncü olaraksa, insanlara daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam vadeden biyoteknolojiler, kaçınılmaz olarak büyük ilgi görecekler."