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Dünya

Bill Gates: Zengin ülkeler iklim kriziyle mücadele için yüzde yüz yapay ete geçiş yapabilir

Gates, bitki bazlı proteinlere dönülmesiyle metan emisyonunun azaltılabileceğini belirtti

27 Mart 2022 10:10

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için tamamen bitki bazlı beslenme sistemine geçmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Technology Review dergisine konuşan Bill Gates, kitabı “İklim Felaketi Nasıl Önlenir?”den bahsetti. Gates, zengin ülkelerin “yüzde 100 sentetik ete geçerek” iklim kriziyle mücadele için faydalı bir adım atabileceğini söyledi.

Gates, “Tat değişimine alışabilirsiniz hatta tadının zamanla daha güzel geldiği söyleniyor” dedi.

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Gates, “İnsanların davranışlarını değiştirerek ya da düzenlemeyi kullanarak talebi değiştirebilirsiniz, orta gelirli ve daha üstü ülkeler için mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

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