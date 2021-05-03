Bill Gates ve Melinda Gates boşanma kararı aldı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 senelik evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Bill Gates'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldık" denildi.

Bill Gates'in Twitter hesabından paylaşılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldık. 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk. Ama yeni yaşamımızda bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz."