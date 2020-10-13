Bill Gates'ten Koronavirüs aşısı tahmini

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates geliştirilen Covid-19 aşılarından birinin işe yaraması, yakın zamanda hazır olması ve eşit bir şekilde dağıtılması durumunda varlıklı ülkelerin 2021 sonunda "normal yaşama dönmeye yaklaşabileceğini" söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin CEO Konseyi'ne konuşan 64 yaşındaki Gates "Gelecek senenin sonlarına doğru işler normale bayağı bir yaklaşmış olabilir. Tabii bu en iyi senaryo" dedi.

"Aşıların başarılı olup olmayacağını hâlâ bilmiyoruz" diyen Gates "Üretimin artması zaman alacak ABD içi ve diğer ülkelere dağıtım da önemli bir başlık olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Batıda tescillenmeye en yakın Koronavirüs aşılarının Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşıları olduğu düşünülüyor.

Daha önce aşı geliştiren şirketlere eşiyle kurduğu vakıf aracılığıyla maddi destek sağlama kararı alan Gates, Rusya ile Çin'le de temasa geçtiğini, ancak bu ülkelerde üçüncü safhada olan aşıların güvenilir bir şekilde denetlenmediğini ifade etti.