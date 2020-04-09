Bill Gates’ten karamsar öngörü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur

Koronavirüs salgınından önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 Sonbaharını bulacağını öngördü.

Amerika’da PBS televizyonuna açıklamalarda bulunan Gates, Koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini belirterek, aşı bulunmadan hayatın normale dönemeyeceğini; özellikle çok sayıda insanın katılımıyla yapılan etkinliklerin gerçekleştirilemesinin mümkün olmadığını savundu.

"Çin iyi örnek"

Koronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin’in iyi bir örnek olduğunu ifade eden Gates, “Çin’de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar” diye konuştu.

Hayata dönüşün yaş gruplarına göre kademelendirilebileceğini belirten Bill Gates, “Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak. Eğer risk yüksek değilse çocuklar sınıf ortamında ders yapmaya daha önce başlayabilir” dedi.