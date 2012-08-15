Bill Gates 'tasarruflu tuvalet' icat ettirdi

Microsoft'un kurucusu milyarder işadamı Bill Gates, azalan su kaynakları ve sağlıksız koşulların yarattığı can kayıplarını önlemek için vakıf aracılığıyla bir yarışma açarak, geri dönüşüm sistemiyle su sarfiyatını çok düşük seviyelere indiren bir tuvalet icat ettirdi.

100 bin dolarlık yarışma ile, daha az su kullanılan bir tuvalet sistemi icat etmenin yollarını arayan Bill Gates: "Aslında tuvalet için kullanılan suyun miktarı, tüketim için kullandığımızın on katı." dedi.

Güneş enerjisi ile çalışan, suyu geri dönüştüren ve insanların artıklarını saklanabilir enerjiye dönüştüren icatta, sürekli devam eden süreçten geri kazanılan su, tekrar sifona dolarak ekstra su harcayışını engellemiş olacak.

Özellikle dünyada suyun çok az bulunduğu bölgelerde, tuvalete harcanan suyu en aza indirecek olan bu buluş, güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarıyla çalışacak.

Böylelikle zaten az olan su miktarı daha fazla tuvalet için kullanılmayacak.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Küresel Gelişim Departmanı Başkanı Chris Elias da şu anki tuvalet sisteminde çok fazla su kullanıldığını belirterek, dünyanın büyük bölümünün sıhhi temizlikten yoksun olduğunu vurguladı:

"Bu tuvaletin yeniden icadı oldukça önemliydi. Çünkü çoğu kişi, dünyada 2.5 milyar insanın bu da dünyanın yüzde 40'ı yapar, sıhhi temizlikten yoksun olduğunu bilmiyor."

Birleşmiş Milletler verileri, her yıl yaklaşık 1.5 milyon çocuğun ishal nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, bu rakam sıhhi temizlik, temiz içme suyu ve kişisel hijyen ile çok daha aza indirilebilir.

Bill Gates'in girişimiyle icad edilen tuvalet sistemi 370 milyon dolara mal oldu. (CNN Türk)