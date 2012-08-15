T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bill Gates 'tasarruflu tuvalet' icat ettirdi

Bill Gates 100 bin dolarlık bir yarışmayla dünyada içme suyunun azalması ve sağlıksız koşullar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına tasarruflu tuvalet icat ettirerek çözüm aradı

15 Ağustos 2012 18:24

Microsoft'un kurucusu milyarder işadamı Bill Gates, azalan su kaynakları ve sağlıksız koşulların yarattığı can kayıplarını önlemek için vakıf aracılığıyla bir yarışma açarak, geri dönüşüm sistemiyle su sarfiyatını çok düşük seviyelere indiren bir tuvalet icat ettirdi.

100 bin dolarlık yarışma ile, daha az su kullanılan bir tuvalet sistemi icat etmenin yollarını arayan Bill Gates: "Aslında tuvalet için kullanılan suyun miktarı, tüketim için kullandığımızın on katı." dedi.

Güneş enerjisi ile çalışan, suyu geri dönüştüren ve insanların artıklarını saklanabilir enerjiye dönüştüren icatta, sürekli devam eden süreçten geri kazanılan su, tekrar sifona dolarak ekstra su harcayışını engellemiş olacak.

Özellikle dünyada suyun çok az bulunduğu bölgelerde, tuvalete harcanan suyu en aza indirecek olan bu buluş, güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarıyla çalışacak.

Böylelikle zaten az olan su miktarı daha fazla tuvalet için kullanılmayacak.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Küresel Gelişim Departmanı Başkanı Chris Elias da şu anki tuvalet sisteminde çok fazla su kullanıldığını belirterek, dünyanın büyük bölümünün sıhhi temizlikten yoksun olduğunu vurguladı:

"Bu tuvaletin yeniden icadı oldukça önemliydi. Çünkü çoğu kişi, dünyada 2.5 milyar insanın bu da dünyanın yüzde 40'ı yapar, sıhhi temizlikten yoksun olduğunu bilmiyor."

Birleşmiş Milletler verileri, her yıl yaklaşık 1.5 milyon çocuğun ishal nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, bu rakam sıhhi temizlik, temiz içme suyu ve kişisel hijyen ile çok daha aza indirilebilir.

Bill Gates'in girişimiyle icad edilen  tuvalet sistemi 370 milyon dolara mal oldu. (CNN Türk)

ETİKETLER

bill gatestasarruflu tuvaletyarışmamicrosoft

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24