Bill Gates servetini nasıl harcıyor?

1987 yılında daha henüz 31 yaşındayken dünyanın en genç milyarderi olan Bill Gates'in çocukları yıllar içerisinde neredeyse 100 katına çıkan bu serveti alamayacaklar.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin insanı unvanını 20 yıldan fazla taşıdı.1987'de dünyanın en genç milyarderi, 1995 yılında ise 13 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu.

Artık 62 yaşında olan Gates'in günümüzdeki servetinin 90 ile 100 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. The Sunday Times Gazetesi'nin zenginler listesine göre Gates'in serveti 97 milyar dolar. Bloomberg milyarder listesi ise servetin 93,9 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Ancak Bill Gates artık dünyanın en zengini değil. Ondan daha genç olan bir isim tüm listelerin başını çekiyor. Amazon'un 54 yaşındaki kurucu CEO'su Jeff Bezos, 108 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını Gates'in elinden aldı.

Bill Gates daha önce servetini çocuklarına bırakmayacağını açıklayarak gündeme gelmişti. Bill ve Melinda Gates, üç çocukları Jennifer, Phoebe ve Rory'ye servet bırakmak yerine, mümkün olan en iyi eğitimi almalarını sağlayacak.

Gates 2016 yılında miras konusunu şöyle açıklamıştı:

"Çocuklarımız harika bir eğitim görecek ve yoksun kalmamaları için biraz paraları olacak. Bu sayede hepsi iyi bir kariyer yapabilecek. Çocuklara çok büyük servetler bırakmak onların yararına değil. Sırf bu nedenle kendi yollarını çizmek, yeni bir şeyler yapmak istemeyebilirler. Bizim paramız en fakirlere yardım etmek için kullanılacak. Çocuklarım da bunu biliyor ve bununla gurur duyuyor."

Gates, 1975 yılında oda arkadaşı Paul Allen ile Harvard Üniversitesi'ni bıraktı. O zamanlar Silikon Vadisi'nden kilometrelerce uzakta küçük ve bilinmeyen bir şirket olan Microsoft'un ilk büyük işi, Apple ile kıyasıya rekabet eden IBM için DOS işletim sistemini geliştirmek oldu.

İlk Microsoft Windows işletim sistemi 1985 yılında kişisel bilgisayar kullanıcılarına sunuldu.Bill Gates'in o zamanlar benimsediği vizyonu "her masaya ve her eve bir bilgisayar", Microsoft'un ilk yıllarında şirketin ana misyonu oldu. Microsoft uzun yıllar kişisel bilgisayar yazılımları pazarını domine etti ve 1986 yılında halka arz edilen şirket, Bill Gates'i milyarder etti.

Bill Gates, 2014 yılında Microsoft'un patronluğundan ayrıldı ancak yönetim kurulunda kalmaya devam ediyor. Microsoft hisseleri ve kendi yatırım şirketi Cascade Investment ile yaptığı yatırımlar sayesinde bugün bile en fazla kazanan milyarderlerden. Bill Gates ve Paul Allen; yıl 2004. İkili, Allen'ın sahibi olduğu NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın maçını izliyor.

Gates'in Microsoft'tan kazandığı parayla aldığı ilk pahalı oyuncağı bir Porsche 911 spor otomobildi. Şimdi ise Washington'daki 6.000 metre karelik ve 125 milyon dolarlık dev bir malikanede yaşıyor.

Microsoft'taki görevlerinden ayrılan Gates, artık zamanının büyük çoğunluğunu eşiyle kurdukları Gates Vakfı ile hayır işleri yapmak için harcıyor. Vakıf, dünyanın yoksul bölgelerinde sağlık ve eğitim projeleri yürütüyor. En büyük amacı ise çocuk felci ve sıtma hastalıklarını tedavi edebilmek. Bill ve Melinda Gates Vakfı, dünyanın en büyük hayırsever kuruluşlarından birisi. Bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde bağışta bulundu. Vakıf, her yıl ortalama 3 milyar dolar bağışla yoksul insanların ve çocukların hayatlarını kurtarmaya çalışıyor. Bill Gates'in para ve servet üzerine fikirleri de dikkat çekiyor.

2011 yılında Washington Üniversitesi'nde öğrencilere seslenen Gates, "Bir seviyenin üzerindeki servet insana iki şans sunan bir sorumluluk; ya çocuklarınıza bırakırsınız ki bu onlar için iyi olmayabilir ya da insanlara yardım etmek için kullanırsınız. "Milyon dolarlar kazanmak isteyenleri anlıyorum. Servetle birlikte belli bir özgürlük de geliyor ancak söylemeliyim ki, çok daha büyük bir servet edindiğinizde hiçbir şey değişmiyor" demişti.