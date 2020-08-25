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Koronavirüs

Bill Gates: Pandemi bitene kadar Covid-19'a yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

25 Ağustos 2020 22:49

Pandemi süresinde Covid-19 hakkındaki fikirleriyle gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, Koronavirüs'ün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak" dedi.

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