Bill Gates: Pandemi bitene kadar Covid-19'a yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Pandemi süresinde Covid-19 hakkındaki fikirleriyle gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, Koronavirüs'ün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak" dedi.

The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. Gates’e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV’le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.

Bill Gates, ABD’nin salgınla mücadelesine ilişkin, "Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik. Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük. Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim" dedi.

Aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alan Bill ve Melinda Gates Vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile iş birliği yaptığını ve Covid-19 aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.





