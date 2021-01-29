Bill Gates: Olimpiyatlar'ın geleceği, aşılamada kaydedilecek ilerlemeye bağlı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının geleceğinin Koronavirüs aşı uygulamalarının ilerleyişine bağlı olduğunu belirtti.

Kyodo ajansına konuşan Gates, Covid-19 aşılarının Tokyo Olimpiyatlarının geleceğinde önemli rol onayacağını ve bu kapsamda aşıların yaygınlaştırılması için gayret edildiğini söyledi.

Bill Gates, "Gelecek birkaç ayda katedeceğimiz ilerlemeye bakmak durumunda kalacağımızı düşünüyorum. İşler yolunda giderse, bence hala mümkün. Eğer işler yolunda gitmezse talihsizlik olur. Ancak biliyorsunuz ki aşıların onaylanması ve tüm dünyaya ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Aşıların güvenilirliğinin tartışıldığına yönelik Gates, kendisinin de aşılandığı için "rahat ve şanslı hissettiğini", aşıların faydalarını görmeleri haline çok daha fazla insanın aşıya yöneleceğini belirterek gelişmiş ülkelerde 6-8 ay sürede, gelişen ülkeler için normalden 6-8 ay daha geç aşıların yaygınlaştırılacağını belirtti.

TIKLAYIN - Japonya, Koronavirüs sebebiyle Olimpiyatlar'ı iptal etmeyi düşünüyor