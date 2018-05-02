T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bill Gates öğrencilik hayatına dair en büyük pişmanlığını açıkladı

"O dönem o kadar asosyaldim ki derslerden daha iyi notlar almak ve daha çok derse girip çıkmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordum"

02 Mayıs 2018 20:33

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, öğrencilik hayatına dair en büyük pişmanlığının asosyal olmak olduğunu söyledi. Gates, öğrencilik yılları için  "O dönem o kadar asosyaldim ki derslerden daha iyi notlar almak ve daha çok derse girip çıkmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordum. Keşke daha fazla insan tanısaydım" diyerek o dönemki pişmanlığını dile getirdi.

nvt.com.tr'de yer alan habere göre, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, bu sefer ilginç bir açılama ile gündemde.

Bill Gates, öğrencilik hayatına dair en büyük pişmanlığını açıkladı. 1975'te ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'ne adım atan Bill Gates, üniversite hayatı boyunca asosyal olduğunu ve bundan büyük bir pişmanlık duyduğunu söyledi.

Gates verdiği röportajında "O dönem o kadar asosyaldim ki derslerden daha iyi notlar almak ve daha çok derse girip çıkmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordum. Keşke daha fazla insan tanısaydım" diyerek o dönemki pişmanlığını dile getirmiş.

 

ETİKETLER

Bill Gatesöğrencilikpişmanlıkasosyal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24