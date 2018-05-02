Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, öğrencilik hayatına dair en büyük pişmanlığının asosyal olmak olduğunu söyledi. Gates, öğrencilik yılları için "O dönem o kadar asosyaldim ki derslerden daha iyi notlar almak ve daha çok derse girip çıkmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordum. Keşke daha fazla insan tanısaydım" diyerek o dönemki pişmanlığını dile getirdi.

nvt.com.tr'de yer alan habere göre, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, bu sefer ilginç bir açılama ile gündemde.

Bill Gates, öğrencilik hayatına dair en büyük pişmanlığını açıkladı. 1975'te ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'ne adım atan Bill Gates, üniversite hayatı boyunca asosyal olduğunu ve bundan büyük bir pişmanlık duyduğunu söyledi.

Gates verdiği röportajında "O dönem o kadar asosyaldim ki derslerden daha iyi notlar almak ve daha çok derse girip çıkmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordum. Keşke daha fazla insan tanısaydım" diyerek o dönemki pişmanlığını dile getirmiş.