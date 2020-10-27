Bill Gates, Koronavirüs aşısı için tarih verdi; öne çıkan adayları açıkladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına destek sağlayan Microsoft kurucusu Bill Gates, beklediği aşı tarihini verdi. Gates, "her şey yolunda giderse", geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altı aşıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a Bill Gates, geliştirilen Koronavirüs aşılarından ikisi ya da üçünün 2021 başında hazır olabileceğinin sinyalini verdi.

Öne çıkan adayları sıraladı

ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getiren Gates, Britanya merkezli ilaç devi AstraZeneca'nın yanısıra Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi'yi de gelecek yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler olarak sıraladı.

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca'nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şu uyarıyı yaptı: "İlk altı içinden iki-üçü onaylansa bile sizin hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir."

"Nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım"

Yeterince Covid-19 aşısı tedarik edilirse 2021'in sonuna doğru şimdi olduğumuzdan daha iyi durumda bulunacağımızı, ama hala normale geri dönmemiş olacağımızı öngören Gates "Vaka sayısını gerçekten düşürmek için o zamana dek nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım, ama bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde varolduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır" dedi.