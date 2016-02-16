Bill Gates, kızlarla tanışmak için okul bilgisayarlarını hack'lemiş

Uzun yıllardır dünyanın en zengin ismi olan Microsoft'un efsane ismi Bill Gates'in, okul yıllarında çekingenliği yüzünden tanışamadığı kızların yakınında olmak için bilgisayarları hack'lediği ve kızlarla dolu sınıfta tek erkek olarak eğitim gördüğü ortaya çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; yeni yapılan bir röportajda Bill Gates, Microsoft kurucu ortağı Paul Allen ile birlikte okul zamanında nasıl kız tavlamaya çalıştıklarını anlattı.

Röportajda, öğretmenlerinin bilgisayara alışmakta ve cihazı kullanmakta zorluk çektiğini belirten Gates, matematik yetenekleri sayesinde Allen ile birlikte bilgisayarlara erişim sağlayabildiklerini söyledi.

Bilgisayarlara erişim sağladıktan sonra Allen ve Gates, Gates’i sınıftaki tek erkek olacak şekilde ayarlıyorlardı. Böylece Gates, sadece kızların olduğu ve tek erkek olarak bulunduğu sınıflara kaydoluyordu. Bu sayede kızlarla tanışma şansı bulabilecek olan Gates, çekingenliği yüzünden planı başarısızlığa uğratıyordu.

Daha sonra bilgisayarı iyice kavrayan Gates ve Allen, diğer öğrencilere programlama dersleri vermeye başladılar. Bu durum, ikilinin çeşitli şirketlerin yazılım problemlerini çözmekte yardımcı olmalarına kadar ilerledi.

Shiftdelete'in haberine göre BBC4 kanalı tarafından yayınlanan radyo programında çocukluğundan bahseden Gates, aslında programa Bill & Melinda Gates Kuruluşu hakkında konuşmak için gitmişti.



60 yaşında olan Gates'in bugün 88 milyar dolara yakın serveti bulunuyor