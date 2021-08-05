Bill Gates: Jeffrey Epstein'le geçirdiğim vakit nedeniyle pişmanım

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Microsoft kurucusu Bill Gates, geçmişte çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu milyarder Jeffrey Epstein’le geçirdiği vakit nedeniyle pişman olduğunu açıkladı.

CNN’de Anderson Cooper’a konuşan Bill Gates geçmişte cinsel taciz suçlusu Jeffrey Epstein’le küresel sağlık konularında para toplama amacıyla görüştüğünü söyledi.

Gates, “Onunla birkaç defa yemek yedim. Kendi bağlantıları üzerinden küresel sağlık meselesine milyarlarca yardım sağlayabileceğini söylemişti. Gerçek olmadığı anlaşılınca bu ilişki sonlandı” dedi.

Gates, “Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı” dedi.

Epstein, 2019’da yargılaması sürerken kaldığı hapishanede ölü olarak bulundu.

Gates, Melinda Gates’le boşanmasında Epstein’le görüşmelerinin bir rolü olduğuna ilişkin haberlerle ilgili yorum yapmadı.