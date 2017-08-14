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Yaşam

Bill Gates Instagram'da

Gates'i kısa sürede 179 bin kişi takip etti

14 Ağustos 2017 15:09

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Instagram hesabı açtı.Gates’i birkaç gün içinde 179 bin kişi takip etti.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Gates'in ilk fotoğrafı Bill and Melinda Gates Vakfı'nın Tanzanya'daki bir okul için çalışmalarından oldu.

İlk fotoğrafına "Tanzanya'dan merhaba Instagram" notunu düşen Gates'in bu paylaşımı 71 bin beğeni aldı.

Gates, Instagram hesabında aralarında ichard Branson, Mark Zuckerberg, Roger Federer, Sheryl Sandberg ve Mike Bloomberg'in de bulunduğu 25 kişiyi takip ediyor.

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