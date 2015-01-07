Bill Gates insan dışkısından yapılan suyu içti

Bill Gates kendi bloğunda yayınladığı videoda makinenin çalışma prensiplerini gösterdikten sonra, insan dışkısından filtrelenen suyu içerek, makinenin güvenilirliğini ispat etmek istedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, OmniProcessor adı verilen makine ABD'de Gates'in de kurucu ortaklarından birisi olduğu Janicki Bioenergy tarafından üretiliyor. Şirketin ürettiği yeni teknolojiyle 100 bin insanın dışkısıyla 86 bin litre temiz su ve 250 kW elektrik enerjisi üretilebiliyor.

Bill Gates bloğunda yayınladığı yazıda, videoyla dünya çapında temiz içme suyuna ulaşımın ve sıhhi tesisatı geliştirmenin yollarıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

UNICEF verilerine göre, dünyada 2,5 milyar insanın temiz suya erişimi son derece zor ve 768 milyon insan da günlük hayatında güvenli olmayan su kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyor.

UNICEF, "Temiz suya erişimin sınırlı olması ya da hiç olmaması her gün binlerce çocuğun ölümüne neden oluyor" diyor.