Bill Gates: Faiz artışları küresel ekonomiyi yavaşlatacak

Dünyanın en zengin 4. insanı olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates CNN'de katıldığı bir programda ABD'den İngiltere ve Hindistan'a kadar dünyadaki faiz artış sürecini değerlendirdi.

Gates Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Covid-19 pandemisi nedeniyle zarar gören ekonomilerde faiz artışlarının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın emtia fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydeden Gates "Bunun yanında kamu borçları da çok yüksek seviyelerde ve halihazırda tedarik zinciri sıkıntıları var" diye konuştu.