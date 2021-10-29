Bill Gates: Dünyanın herhangi bir yerinde üniversite öğrencisiyseniz, iklim krizi kitabım sizin için ücretsiz

T24 Dış Haberler

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim krizi üzerine yazdığı kitabı, dünyanın her yerinden üniversite öğrencilerinin ücretsiz bir şekilde indirebileceğini duyurdu.

Bill Gates, “How to Avoid a Climate Disaster: Solutions” (İklim Felaketi Nasıl Önlenir: Çözümler) isimli yeni kitabının bu haftanın sonuna kadar dünyanın her yerindeki üniversite öğrencileri tarafından ücretsiz indirilebileceğini duyurdu.

384 sayfalık kitap, Gates’in iklim krizine ilişki çözüm önerilerini, yeşil teknolojiye ilişkin girişimlerini anlatıyor.

Gates’in kişisel blog sayfasından üniversite e-mail adresini doğrulayabilen öğrenciler, kitabı “.epub” formatında indirebilecek.

Gates, bu kitabı yazma sebebinin gençlerde iklim kriziyle mücadeleye karşı gördüğü kararlılık olduğunu söyledi.