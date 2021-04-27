Bill Gates: Dünya, 2022'nin sonunda normale dönecek

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandeminin 2022 yılında biteceği yönündeki düşüncesini sürdürdüğü; gelecek yıl sonuna doğru hayatın tamamıyla normale dönmeye başlayacağına inandığını söyledi.

Gates, bu hayatın normale dönmesinde bazı ülkelerin ellerindeki fazla aşıları dağıtmasının rol oynayacağını ifade etti.

Sky News'un Sophy Ridge On Sunday programına konuk olan Gates, ABD ve Britanya gibi varlıklı ülkelerde aşılanmanın hızlı ilerlemesinin ellerinde doz fazlası oluşmasına neden olduğunu belirtirken, bunların ihtiyacı olan ülkelerle paylaşılabileceğini ifade etti.

Gates, gelecek yıl Covid-19 vakalarının bitmeyeceğini düşündüğünü, ancak vaka sayılarının günlük hayatı etkilemeyecek kadar az sayılara düşeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Gates, "Nadir yan etkileri olsa da bunları nasıl tedavi edebileceğimizi inceliyoruz, bu yüzden çoğu aşının işe yaramış olması iyi haber. Bu sayede 60 yaş üstü herkesin aşılanması gereken Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkeler 3-4 aya öncelik haline gelecek" diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin aşılanmada kendilerine öncelik vermesine şaşırmadığını belirten Gates, "Çoğu gelişmiş ülke, salgını kalkınmakta olan ülkelerden daha ağır geçirdi. O yüzden yaşlı vatandaşlarına öncelik vermeleri iyi oldu" diye konuştu.