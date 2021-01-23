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Koronavirüs

Bill Gates, Covid-19 aşısı oldu

"İlk dozumu aldım ve harika hissediyorum"

23 Ocak 2021 00:30

Microsoft'un kurucusu Bill Gates yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'a karşı aşı oldu. Gates, Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bill Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." mesajını paylaştı. 

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