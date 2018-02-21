Bill Gates: “Çok daha fazla” vergi ödemem gerekir

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Microsoft’un kurucusu dolar milyarderi Bill Gates, ABD hükümetinin kendisinden talep ettiğinden çok daha fazla vergi ödemesi gerektiğini, kendisi gibi çok varlıklı kişilerin “çok daha yüksek” seviyede vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplam serveti 90 milyar doların üzerinde olan Bill Gates CNN’e verdiği bir röportajda, “Daha fazla vergi ödemeliyim; 10 milyar doların üzerinde, herkesten fazla vergi ödedim. Ama hükümet benim konumumda olan insanlardan çok daha fazla vergi talep etmeli” dedi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümetin şirketlere milyarlarca dolar vergi indirimi sağlayan yeni vergi yasasını ise sert bir dille eleştirdi.

Gates ABD’de şirketlere 1.5 trilyon dolar değerinde vergi indirimi sağlayacağı belirtilen yeni vergi yasası konusunda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Artan oranlı bir vergi yasası değildi bu, azalan oranlı bir vergi yasası. Cumhuriyetçiler ısrarla bu yasanın işçi sınıfı ve orta sınıfa yarayacağını söylese de yeni vergi yasası en fazla süper zenginlere fayda sağlayacak.”

ABD’de giderek artan eşitsizlik hakkında düşünceleri sorulan Gates, “Tüm gelişmiş demokrasiler bu konuda kafa yormalı. Hala nüfusun altıda biri bizim için çok hayal kırıcı koşullarda yaşıyor ve hükümet politika yapıcıları gerçekten ‘biz neden bu insanlar için daha iyi bir iş çıkartmıyoruz?’ diye düşünmeli” dedi.

Yardımseverliği ile tanınan Bill Gates, yardım kuruluşlarına kişisel servetinden 40 milyar dolardan fazla bağışladı.