Bill Gates artık emekli

Zamanını eşiyle birlikte kurduğu 37,3 milyar dolarlık bütçeye sahip yardım vakfına harcamaya karar veren Bill Gates'in şimdiki hedefi AIDS'le mücadele ve yoksul ülkelerdeki çocuklara yardım etmek. Bir dönem bilgisayar dünyasında idol olmayı başaran Gates, birçok öğrenci tarafından örnek alınıyor.



İlk programını 12 yaşında yazdı



Gerçek adı William Bill Henry Gates III olan Bill Gates, 28 Ekim 1955 doğumlu. Seattle’da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz oniki yaşındayken özel bir okulda ilk bilişim kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar programları üzerinde çalışarak geçiriyordu. Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşan öğrenciler, 1972’de ilk şirketlerini Traf-O-Data adıyla kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için programlar üreterek hemen 20.000 dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adlı silah işletmesinde staj gördü.



Sipariş okul bıraktırdı



Kişisel bilgisayarlar 70’li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli modeli henüz standart bir kullanma programına sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir işletme sistemine sahipti. Gates ve Allen’ın, Altair için 1974’te geliştirdikleri program dili BASIC sayesinde bilgisayar kullanıcıları aletlerini kendileri programlayabiliyorlardı. MITS firması genç araştırmacılardan pazarlama lisansını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque/New Mexico’da 1975 yılında Microsoft’u kurdu. Gates 1977’de, aletlerini Basic ile donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve Commodore gibi bilgisayar üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Gates 1979’da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi.



Patlamayı DOS’la yaptı



IBM, kişisel bilgisayarlar için bir işletim sistemi hazırlatmak için Bill Gates ile temasa geçti. Gates, Seattle Computer Products (SCP) şirketinden 50 bin dolar karşılığında DOS işletim sistemini satın aldı ve SCP’de DOS programcılarından biri olan Tim Paterson’ı kadrosuna dahil etti. DOS işletim sistemi IBM’in ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilerek MS-DOS adını aldı. MS-DOS 80’li yıllarda dünya çapında satış rekorları kırdı. Gates akıllıca bir öngörüyle haklarını mahfuz tutarak diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi. Bunu izleyen zamanda giderek daha çok firma IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce, geliştirdikleri işletme sistemi bütün bilgisayarlar için standart hale geldi.



O artık Microsoft’un part-time çalışanı



27 Haziran itibarı ile Microsoft’taki görevlerinden emekli olan Bill Gates, şirketin onursal başkanı olarak devam edecek ve Microsoft’a part-time teknik danışmanlık yapacak. Gates’in Microsoft’un Seattle’daki kampüsüne haftada sadece 1 gün uğraması bekleniyor. Gates Vakfı’ndan bir süre önce yapılan açıklamada, Bill ve Melinda Gates’in Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerindeki eşitsizliği azaltacak stratejiler üzerinde çalışacakları kaydedilmişti.



En büyük hobisi ’makro’ yazmak



DÜNYANIN en zengin işadamı ünvanını yıllarca taşıyan Bill Gates, Microsoft’un hemen hemen tüm ürünlerinde bir yazılımcı gibi çalıştı. Gates’in en büyük habilerinden birinin, Microsoft’un ürünleri için ’makro’ adı verilen bir çeşit programcıklar yazmak olduğu biliniyor. Gates, Microsoft kampüsündeki mütevazı odasından bazen günlerce çıkmadan makro yazıyordu.



Windows’la ’dünyanın en zengini’ oldu



MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows’un geliştirilmesi çalışmalarına Bill Gates 1985 yılında başlamıştı. 1987’de Windows’u piyasaya sürdükten üç yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri program elemanlarıyla genişletiyordu. Gates özellikle Windows’u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. Microsoft 1993’te tartışmasız piyasanın lideriydi. Windows ile birlikte şirketin yıllık cirosu 36 milyar dolara, borsa değeri ise 140 milyar doların üstüne ulaşmıştı.



Üzüntüsü İnternet'te geride kalmaktı



MICROSOFT’un ABD’de internet arama alanındaki pazar payı yüzde 10’dan az. Gooogle’ın pazar payı yüzde 60 iken, Yahoo’nunki ise yüzde 20. İnternet hizmetleri, Facebook ve MySpace gibi sosyal ağların artması ve geleneksel masaüstü yazılımları olan e-posta, word gibi hizmetlere de web tabanlı alternatiflerin oluşması son yıllarda Microsoft’u zorlamaya başlamıştı. Bill Gates’in yakın çevresine sık sık, internet kmonusunda rakiplerinin gerisinde kalmalarından yakındığı söyleniyordu.