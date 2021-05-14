Bill Gates, arkadaşlarına 'sevgisiz bir evlilik sürdürdüğünü' anlatmış

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanmalarını duyurmadan önce, golf arkadaşlarına evliliğinin "sevgisiz" olduğunu söylediği öne sürüldü.

Yaklaşık 30 yıl süren evliliğin ardından geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyuran çift, sosyal medyada paylaşılan açıklamalarda hayatlarının bir sonraki aşamasında "artık bir çift olarak birlikte ilerleyebileceklerine inanmadıklarını" ifade etmişti.

Independent Türkçe'de yer alan The New York Post kaynaklı habere göre Bill Gates, yakın zaman önce arkadaşlarına bu evliliğin bittiğini söyledi. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Bill golf sahasında yakın arkadaşlarıyla konuştu" dedi.

Yakın zaman önce onlara bu evliliğin sevgisiz olduğunu, bir süredir sona ermiş olduğunu ve ayrı hayatlar yaşadıklarını söyledi.

Milyarder teknoloji imparatorunun, gündeme oturan boşanmasının ardından Kaliforniya'daki özel bir golf kulübünde vakit geçirdiği aktarılıyor.