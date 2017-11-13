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Dünya

Bill Gates alzaymır için bağışta bulunuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Microsoft'un sahibi milyarder Bill Gates, alzaymır araştırması için bağışta bulunacağını açıkladı

13 Kasım 2017 21:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Microsoft\'un sahibi milyarder Bill Gates, alzaymır araştırması için bağışta bulunacağını açıkladı.
CNN International\'a verdiği röportajda Bill Gates, teknoloji alanındaki yeniliklerinden sonra, alzaymır hastalığının bir tedavisi olduğuna inandığını ve bunun için araştırmalara bağışta bulunacağını söyledi.
Beyindeki iki hücrenin işlevlerini durdurup birbirlerine geçmesi sebebiyle beyinde değişikliklere yol açan alzaymır hastalığı alanında yapılan araştırmaların, her zaman bu hücrelere yoğunlaştığını söyleyen Gates, daha özgün bir araştırma sistemine inandığını söyledi. Bunama Keşif Fonu (Dementia Discovery Fund) ismindeki yarı özel yarı devlet araştırma ortaklığına elli bin milyon bağışta bulunan Gates, beynin bağışıklık sistemini harekete geçiren hücreler üzerine yoğunlaşmanın sonuç vereceğine inandığını söyledi. Röportajda konuyla ilgili Gates, \"Hastalığın bir çözümü olduğuna inanıyorum. Herhangi bir gelişme, şu an olduğumuz nokta için büyük bir ilerleme olur. Uzun zamanlı hedef tedaviyi bulmak. Bilim ve gelişmelerle, dünyadaki bütün zorlu problemlerin zamanla çözüleceğine inanıyorum\" dedi.
Şu an alzaymır hastalığı, dünyada bunamanın en çok görülen tipi ve ABD\'de en yaygın altıncı ölüm sebebi olarak birçok kişi için tehlike arz ediyor. Şu an Amerika\'daki beş milyon alzaymır hastası, bir tedavisi olmayan hastalığın bakımı için her sene yaklaşık üç yüz milyon dolar harcıyor.

 

 

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