Bill Gates: ABD'de yapılan Koronavirüs testlerinin çoğu israftan başka bir şey değil; sonuçların gelmesi 48 saat sürüyor

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Microsoft kurucusu Bill Gates, ABD'de yapılan Koronavirüs testlerinin çoğunun "israf" olduğunu çünkü sonuçların gelmesinin çok uzun sürdüğünü ifade etti.

Gates, Koronavirüs testi sonuçlarının daha hızlı gelmesi gerektiğini, böylece enfekte olanların daha fazla kişiye bulaştırmadan davranışlarını değiştirebileceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Gates, "İnsanların sonucunu almak için 48 saat beklemeleri gereken bir test için para ödemesini istemek delilik" dedi.

Gates, yapılan testlerin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu.

ABD'de şu ana kadar 56 milyondan fazla Covid-19 testi yapıldı.