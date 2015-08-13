Bill Cosby yeni suçlamalarla karşı karşıya



İki oyuncu Eden Tirl ve Linda Whitedeer ile eski hostes Colleen Hughes, Los Angeles'ta ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına daha önce Cosby'nin cinsel tacizine uğradığını iddia eden diğer kadınları da temsil eden Avukat Gloria Allred de katıldı.

Kadınlar, Cosby'nin kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü. Ancak kadınlar, 30 yıldan daha uzun süre önce meydana gelen vakalar zaman aşımına uğradığı için dava açmayacaklarını belirtti.

Tirl, "Cosby Ailesi" dizisi ile ünlenen Bill Cosby ile 1971 yılında dizinin çekimleri sırasında tanıştığını ve Cosby'nin kendisini oral ilişkiye zorladığını söyledi.

Hughes ise bugün 78 yaşında olan oyuncu ile Los Angeles uçuşu sırasında tanıştığını, Cosby'nin kendisini öğle yemeğine, ardından da içki içmek için otel odasına davet ettiğini, uyandığında ise Cosby'nin cinsel tacizine maruz kaldığını fark ettiğini iddia etti. Hughes, "Hayatım boyunca bu korkunç sırla yaşadım" dedi. Hughes, bu konu hakkında hiç kimse ile konuşmadığını belirtti.

46 kadın Cosby'yi suçluyor

"New York Magazine" temmuz ayı sonunda Cosby'nin tacizlerine maruz kaldığını öne süren 35 kadınla görüşmüştü. Vakaların, 1960'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar uzandığı iddia edildi. Habere göre, toplam 46 kadın Cosby'ye cinsel tacizden tecavüze kadar çeşitli cinsel suçlamalarda bulunuyor.

Cosby'nin avukatı, bahsi geçen ilişkilerin her zaman karşılıklı onay ile yaşandığını, medyada 'tecavüz' intibası uyandırılmaya çalışıldığı sözleriyle müvekkilini savunmuştu.

Bill Cosby'nin 9 Ekim'de Judy Huth'un açtığı davada ifade vermesi bekleniyor. Huth, ünlü aktöre kendisine 15 yaşında uyuşturucu kullandırmak ve tecavüz etmekle suçluyor.