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BBC Türkçe

Bill Cosby, 'ün ve güç kullanarak bir kadından cinsel fayda sağladı'

Ünlü Amerikalı komedyen Bill Cosby, cinsel saldırı suçlaması ile yargılandığı davanın ilk gününde hakim karşısına çıktı. Savcılık makamı, ilk duruşmda Cosby'nin, "ün ve güç kullanarak çaresiz durumdaki bir kadından cinsel fayda sağladığı" iddiasını dile g

29 Nisan 2018 20:30

Ünlü Amerikalı komedyen Bill Cosby, cinsel saldırı suçlaması ile yargılandığı davanın ilk gününde hakim karşısına çıktı.

Savcılık makamı, ilk duruşmada Cosby'nin, "ün ve güç kullanarak çaresiz durumdaki bir kadından cinsel fayda sağladığı" iddiasını dile getirdi.

Bill Cosby, 2004 yılında Philadelphia yakınlarındaki evinde Andrea Constand adlı bir kadına ilaç vererek cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Amerika'nın Pennsylvania eyaletindeki ilk duruşmada konuşan savcı, "Güven, ihanet ve rıza eksikliği… Bunlar bu davanın özünü oluşturuyor" dedi.

Bölge Savcı Yardımcısı Kristen Feden, Pazartesi günü yapılan ilk duruşmada yaptığı açılış konuşmasında, "Bu dava ününü ve gücünü, kendisine çaresizlik içinde güvenmiş bir kadından, cinsel anlamda faydalanmak amacını taşıyan bu adamla ilgilidir" dedi.

Savcı Feden, "çakalca bir davranış" içine girmekle suçladığı ünlü komedyenin tüm imajının yerle bir olduğunu da söyledi.

Cosby'nin avukatı Brian McMonagle ise, müvekkilinin "sahte suçlamalarla" karşı karşıya olduğunu açıkladı.

McMonagle, jüriye hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün sizin sayenizde bir yanlışı doğruya çevirme şansı elime geçti. Bir adamın tüm geri kalan hayatının yerle bir edilmesini, yardımınızla engelleme şansı var elimde" dedi.

En az 50 kadar kadın 79 yaşındaki Cosby'yi cinsel saldırı ile suçluyor.

Andrea Constand isimli davacı kadın, kariyer tavsiyesi almak için ünlü komedyenin evine gittiğini ve "mavi üç tane hap"la uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Cosby'nin avukatları ise ikili arasında birden fazla kez karşılıklı rıza ile romantik ilişki kurulduğunu savunuyor.

Ünlü komedyenin Constand'a "uyku problem çektiğini söylemesi üzerine" yatıştırıcı ilaç verdiğini öne sürüyorlar.

Bill Cosby'nin 53 yıllık eşi davaya katılmadı.

Cosby mahkemeye The Cosby Show'da kızını canlandıran Keshia Knight Pulliam ile geldi.

Bir dönem ABD'nin en fazla kazanan televizyon yıldızı olan Bill Cosby, davada suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Dava, Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın 1995 yılındaki mahkeme sürecinden sonra bir ünlünün merkezinde olduğu en önemli dava olarak yorumlanıyor.

Bill Cosby, ABD'de 1984-1982 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye'de çok sevilen Cosby Ailesi adlı diziyle şöhrete kavuşmuştu.

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