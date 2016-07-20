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Bill Cosby görme yetisini kaybetti!

ABD’de 46 kadının cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunduğu oyuncu Bill Cosby’nin görme yeteneğini kaybettiği iddia edildi

20 Temmuz 2016 21:35

'Cosby Ailesi' dizisinin başrol oyuncusu ABD’li komedyen Bill Cosby, 46 kadına taciz ve tecavüz suçlamasıyla gündeme gelmesinin ardından şimdi de görme yetisini kaybettiği haberiyle konuşuluyor.

ABD'nin Pagesix adlı haber sitesine göre, Bill Cosby, 'Keratoconus' adlı bir hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybetti.

Pennsylvania'daki evinde eşi Camille Cosby ile birlikte yaşayan 78 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldır göz hastalığı yaşıyordu.

Avukat Monique Pressley, geçen ocak ayında tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan Cosby'nin fotoğrafını basına göstererek, "Gördüğünüz adam 78 yaşında ve kör" ifadelerini kullanmıştı.

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