"Bill Clinton Oval Ofis'te eski başkan yardımcısının kızıyla birlikte oldu"

Gizli ajan Gary J. Byrne, eski ABD Başkanı Bill Clinton görevde bulunduğu dönemde sadece Monica Lewinsky'le değil aynı zamanda ABD eski başkan yardımcılarından Walter Mondale'nin kızı Eleanor Mondale ile de "Oval Ofis"te aşk yaşadı.

ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın başkanlık döneminde "Oval Ofis"in güvenliğinden sorumlu eski gizli ajan Gary J. Byrne'ın "Crisis of Character" (Karakter Krizi) isimli kitabı önümüzdeki hafta ABD'de raflardaki yerini alacak.

turkishny.com'un haberine göre; Beyaz Saray'da görevli eski gizli ajan Gary J. Byrne'nin "Karakter Krizi" isimli kitabını önemli kılan ise, Bill Clinton'la ilgili ortaya attığı iddia.

Gizli ajan Byrne'ye göre, ABD eski Başkanı Bill Clinton görevde bulunduğu dönemde sadece Monica Lewinsky'le değil aynı zamanda ABD eski başkan yardımcılarından Walter Mondale'nin kızı Eleanor Mondale ile de "Oval Ofis"te aşk yaşadı.

Monica Lewinsky skandalının yaşandığı dönemde

Ajan Byrne, eski televizyon muhabiri olan Eleanor Mondale'nin dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'la "Oval Ofis"te gizlice buluştuğunu ileri sürdü. Byrne'ye göre, Monica Lewinsky'le seks skandalının yaşandığı dönemde, Bill Clinton'ın Eleanor Mondale ile de ilişkisi vardı.

Hillary Clinton'un sözcüsü yalanladı

Clinton ailesi ise son dedikodularla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak ABD eski Dışişleri Bakanı ve kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Hillary Clinton'ın sözcüsü, iddiaları "uydurulmuş bir hikâye" olarak nitelendirdi.