T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Bill Clinton Oval Ofis'te eski başkan yardımcısının kızıyla birlikte oldu"

Eski gizli ajan Gary J. Byrne'nın kitabında Bill Clinton'ın sadece Monica Lewinsky ile birlikti olmadığı iddia edildi

20 Haziran 2016 22:40

Gizli ajan Gary J. Byrne, eski ABD Başkanı Bill Clinton görevde bulunduğu dönemde sadece Monica Lewinsky'le değil aynı zamanda ABD eski başkan yardımcılarından Walter Mondale'nin kızı Eleanor Mondale ile de "Oval Ofis"te aşk yaşadı.

ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın başkanlık döneminde "Oval Ofis"in güvenliğinden sorumlu eski gizli ajan Gary J. Byrne'ın "Crisis of Character" (Karakter Krizi) isimli kitabı önümüzdeki hafta ABD'de raflardaki yerini alacak.

turkishny.com'un haberine göre; Beyaz Saray'da görevli eski gizli ajan Gary J. Byrne'nin "Karakter Krizi" isimli kitabını önemli kılan ise, Bill Clinton'la ilgili ortaya attığı iddia.

Gizli ajan Byrne'ye göre, ABD eski Başkanı Bill Clinton görevde bulunduğu dönemde sadece Monica Lewinsky'le değil aynı zamanda ABD eski başkan yardımcılarından Walter Mondale'nin kızı Eleanor Mondale ile de "Oval Ofis"te aşk yaşadı.

 

Monica Lewinsky skandalının yaşandığı dönemde

 

Ajan Byrne, eski televizyon muhabiri olan Eleanor Mondale'nin dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'la "Oval Ofis"te gizlice buluştuğunu ileri sürdü. Byrne'ye göre, Monica Lewinsky'le seks skandalının yaşandığı dönemde, Bill Clinton'ın Eleanor Mondale ile de ilişkisi vardı.

 

Hillary Clinton'un sözcüsü yalanladı

 

Clinton ailesi ise son dedikodularla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak ABD eski Dışişleri Bakanı ve kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Hillary Clinton'ın sözcüsü, iddiaları "uydurulmuş bir hikâye" olarak nitelendirdi.

 

ETİKETLER

bill clintonmonica lewinsky walter mondale eleanor mondaleoval ofisseks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24