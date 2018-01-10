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Dünya

Bill Clinton: Myanmar’da tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD eski Başkanı Bill Clinton Myanmar’da tutuklanan iki Reuters muhabirinin serbest bırakılması için yapılan çağrılara katıldı

10 Ocak 2018 12:56

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD eski Başkanı Bill Clinton Myanmar’da tutuklanan iki Reuters muhabirinin serbest bırakılması için yapılan çağrılara katıldı.
Clinton Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Serbest basın, özgür bir toplum için önemlidir. Hiçbir yerde gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Myanmar\'da tutulan Reuters muhabirleri derhal serbest bırakılmalı” çağrısı yaptı.
Reuters muhabirleri Wa Lone (31), ve Kyaw Soe Oo (27) 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. İki muhabir bugün başkent Yangon’da ikinci kez mahkemeye çıkıyor.
İki gazeteci, Rakhine eyaletinden yaklaşık 655 bin Rohingyalı sığınmacının ülkeyi terkederek komşu Bangladeş\'e geçmelerine neden olan olaylara ilişkin haber yapıyordu.
Myanmar Enformasyon Bakanlığı, polisin gazetecilerle ilgili olarak, \"Rakhine Eyaleti ve güvenlik güçleriyle ilgili önemli ve gizli devlet belgelerine sahip oldukları için tutuklandı\" dediğini ve “yabancı medyayla paylaşmak amacıyla yasadışı olarak bilgi topladıklarını” söyledi.
Savcı, muhabirleri sömürge döneminden kalan ve 14 yıla kadar hapis cezası öngören, \"Devlet Sırları Yasası\"nı ihlal etmekle suçluyor.
Devlet Sırları Yasası, o zamanlar Burma olarak bilinen Myanmar\'ın, Birleşik Krallık sömürgesi olan Hindistan’a ait olduğu 1923 yılına dayanıyor.
Birleşik Krallık ve Kanada devlet yetkilileri, üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Gazetecileri Koruma Komitesi, muhabirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Reuters Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Stephen Adler derhal serbest bırakılmalarını istedi ve “Duruşma tarihi yaklaştıkça, herhangi bir yanlış yapmadıkları açıkça görülüyor\" dedi.

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