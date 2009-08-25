Bill can almaya devam ediyor

10 gündür etkili olan Bill kasırgası, Florida' dan sonra Portland' da da bir çocuğun ölümüne neden oldu.



Kıyı şehirlerinde nispeten güçsüz hissedilen kasırga, bölgede boyu zaman zaman 4-5 metreye varan dalgalar oluşturdu. Portland’da falezlerin üzerinde sörf yapan sporcuları izleyen kalabalığın üzerine gelen bir dalga, küçük bir kızla 20 kadar kişiyi denize çekti. Bu kişiler kurtarılırken, 7 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.



Geçtiğimiz hafta Florida açıklarından geçen kasırga, yarattığı dalgalarla yine bir kişinin ölmesine sebep olmuştu.