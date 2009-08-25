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Yaşam

Bill can almaya devam ediyor

10 gündür etkili olan Bill kasırgası, Florida' dan sonra Portland' ta da bir çocuğun ölümüne neden oldu

25 Ağustos 2009 03:00

10 gündür etkili olan  Bill kasırgası, Florida' dan sonra Portland' da da bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Kıyı şehirlerinde nispeten güçsüz hissedilen  kasırga, bölgede boyu zaman zaman 4-5 metreye varan dalgalar oluşturdu. Portland’da falezlerin üzerinde sörf yapan sporcuları izleyen kalabalığın üzerine gelen bir dalga, küçük bir kızla 20 kadar kişiyi denize çekti. Bu kişiler kurtarılırken, 7 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

 Geçtiğimiz hafta Florida açıklarından geçen kasırga, yarattığı dalgalarla yine bir kişinin ölmesine sebep olmuştu.

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