Bill can almaya devam ediyor

10 gündür etkili olan Bill kasırgası, Florida' dan sonra Portland' da da bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Kıyı şehirlerinde nispeten güçsüz hissedilen kasırga,
bölgede boyu zaman zaman 4-5 metreye varan dalgalar oluşturdu.
Portland’da falezlerin üzerinde sörf yapan sporcuları izleyen
kalabalığın üzerine gelen bir dalga, küçük bir kızla 20 kadar kişiyi
denize çekti. Bu kişiler kurtarılırken, 7 yaşındaki kız hastaneye
kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz hafta Florida
açıklarından geçen kasırga, yarattığı dalgalarla yine bir kişinin
ölmesine sebep olmuştu.