-BİLKENT'TE ''BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ'' ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - TÜBİTAK, 24 Eylül Cuma günü Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde 7'den 70'e tüm bilim meraklılarının katılabileceği ''Bilim ve Eğlence Günü'' düzenleyecek. Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte, geleceğin bilimi nanoteknoloji alanında dünya çapında araştırmalarla adını duyuran Descartes ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Ekmel Özbay, Büyük Patlama Deneyi'nde görevli Türk bilim insanı Doç. Dr. Bilge Demirköz de halkın bilimle ilgili merak ettiği soruları yanıtlayacak. Şehir merkezlerinden Bilkent Üniversitesi'ne ücretsiz servislerle ulaşımın sağlanacağı etkinlik, cuma günü saat 11.00'de başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek. Avrupa'da her yıl Eylül ayında düzenlenen ''Avrupa Bilim ve Eğlence Günü'' kapsamında yapılacak etkinlik, toplumun bilime olan ilgisini arttırmayı, bilim insanlarını halkla kaynaştırmayı, bilimin ve eğlencenin bir arada olabileceğini göstermeyi, çocukları ve gençleri bilimsel kariyerlere özendirmeyi ve toplumda ''bilim kültürü'' yaratmayı amaçlıyor ve uluslararası çapta düzenleniyor. Avrupa'da ''European Researchers' Night'' olarak kutlanan günde üniversite, sivil toplum kuruluşu, kamu ve özel sektör, öğrenci ve öğretmen, bilim insanı, mühendis, genç ve yaşlı toplumun her kesiminden katılımcı bir araya geliyor ve bilim çatısı altında birlikte hoş vakit geçirme imkanı buluyor. Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen ''European Researchers' Night'' her yıl Eylül ayının son cuma günü Avrupa'nın yaklaşık 200 şehrinde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bir festival ortamı hazırlanarak, katılımcıların rahat ve neşeli bir ortamda bilim ve bilim insanları ile buluşup birlikte eğlenebilmeleri sağlanıyor. -ROBOT TASARIMCILARI DA BU ŞENLİKTE- Bu yıl TÜBİTAK tarafından 24 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek Avrupa Bilim ve Eğlence Günü etkinliklerinin hazırlanmasında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi çalışanları ile birçok üniversitenin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri görev aldı. Avrupa Bilim ve Eğlence Günü etkinlikleri, başta öğrenciler olmak üzere 7'den 70'e tüm halka hitap ediyor. Etkinlikler, Bilkent Üniversitesi kampüsünde ODEON gösteri merkezi, Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık Fakültesi binası, Merkez Spor Salonu, ve şenlik alanlarında düzenlenecek. Etkinlikler, 24 Eylül Cuma günü saat 11.00'de başlayacak ve gece saat 00.00'a kadar devam edecek. Şehir merkezinden Bilkent Üniversitesi'ne şehir ücretsiz servis sağlanacak. Etkinlik kapsamında, açılış konuşmalarının ardından 12.00 -13.30 saatleri arasında basın gezisi ve yemeği düzenlenecek. Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen bilim insanları ile tanışma ve söyleşi imkanı sağlanacak. CERN'de görevli bilim insanı Doç. Dr. Bilge Demirköz ''CERN ve Büyük Patlamadan Bugüne Bir Evren Bulmacası'' başlıklı bir sunum yapacak. Ayrıca etkinliğe katılanlar, Türkiye'nin ilk çok bacaklı robotu ''SensoRHex''in tasarımcılarından Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uluç Saranlı, ODTÜ öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Afşar Saranlı ve Yrd. Doç. Dr. Yiğit Yazıcıoğlu'nun robotlarla ilgili bir sunumuna katılabilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin Descartes ödüllü tek bilim adamı ve nanoteknoloji konusunda dünya çapında üne sahip Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM) Başkanı Prof. Dr. Ekmel Özbay da ''Nanoteknoloji Geleceğin Umut Işığı'' isimli bir sunumuyla bilim meraklılarıyla biraraya gelecek. Etkinlikte, çok sayıda bilim insanı da son keşif ve icatlar hakkında halkı bilgilendirecek, ayrıca halka açık deneyler ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, bilim tiyatrosu, konserler, dans gösterileri, ödüllü yarışmalar ve oyunlar, fotoğraf ve karikatür sergileri, planetaryum –Gezegenevi'nde yıldızlarla randevu ve ardından gece yarısına kadar gökyüzü gözlemi yapılacak. Etkinlik gece 00.00'a kadar devam edecek olan açık hava partisi ile son bulacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye www.bilimeglence.com adresinden ulaşılabiliyor.